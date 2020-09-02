أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

كبير مستشاري ترامب يلتقي وزير الخارجية البريطاني غدًا في لندن

08:12 م الأربعاء 02 سبتمبر 2020
كبير مستشاري ترامب يلتقي وزير الخارجية البريطاني غدًا في لندن

مستشار البيت الابيض جاريد كوشنر في صورة من الارشيف

واشنطن - (د ب أ)

يجري جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، محادثات مع وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب، في لندن غدًا الخميس، حسبما ذكرت صحيفة بوليتيكو، نقلاً عن مسؤول بريطاني مطلع على المحادثات.

ويتوجه كوشنر إلى المملكة المتحدة الليلة في طريق عودته إلى الولايات المتحدة من جولة في الشرق الأوسط.

ويستضيف راب كوشنر في اجتماع في ويستمنستر.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن جدول أعمال المحادثات يشمل مشاركة كوشنر في التوسط في محادثات سلام بين إسرائيل وقادة الشرق الأوسط.

وأضافت الوكالة أن السعودية سمحت لأول مرة منذ 72 عامًا بعبور رحلة جوية إسرائيلية مجالها الجوي، حيث عبرت طائرة إسرائيلية أول أمس المجال الجوي السعودي في طريقها إلى الإمارات وكان على متنها كوشنر.

جاريد كوشنر البيت الأبيض وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب

الخبر التالى:

إيطاليا تقترح إجراء مسحات كورونا بمطارات الاتحاد الأوروبي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 99115

    عدد المصابين

  • 73828

    عدد المتعافين

  • 5440

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25849949

    عدد المصابين

  • 18077176

    عدد المتعافين

  • 859136

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد تحليل بيانات 6 ملايين حالة.. الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن كورونا

    • خدمة الاشعارات

    هل تريد تلقي اشعارات من موقع مصراوي لمتابعه كل ماهو جديد

    موافق لاحقا