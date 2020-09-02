كبير مستشاري ترامب يلتقي وزير الخارجية البريطاني غدًا في لندن
واشنطن - (د ب أ)
يجري جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، محادثات مع وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب، في لندن غدًا الخميس، حسبما ذكرت صحيفة بوليتيكو، نقلاً عن مسؤول بريطاني مطلع على المحادثات.
ويتوجه كوشنر إلى المملكة المتحدة الليلة في طريق عودته إلى الولايات المتحدة من جولة في الشرق الأوسط.
ويستضيف راب كوشنر في اجتماع في ويستمنستر.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن جدول أعمال المحادثات يشمل مشاركة كوشنر في التوسط في محادثات سلام بين إسرائيل وقادة الشرق الأوسط.
وأضافت الوكالة أن السعودية سمحت لأول مرة منذ 72 عامًا بعبور رحلة جوية إسرائيلية مجالها الجوي، حيث عبرت طائرة إسرائيلية أول أمس المجال الجوي السعودي في طريقها إلى الإمارات وكان على متنها كوشنر.
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