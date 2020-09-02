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فوتشي يدعو إلى تسريع عملية تطوير لقاح ضد كورونا

05:31 م الأربعاء 02 سبتمبر 2020
فوتشي يدعو إلى تسريع عملية تطوير لقاح ضد كورونا

أنتوني فوتشي

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

دعا كبير خبراء الأمراض المعدية والأوبئة في الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني فوتشي، اليوم الأربعاء، إلى تسريع عملية تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، إذا استمرت الأخبار الإيجابية بشأن التجارب النهائية للقاحات.

وقال فاوتشي في تصريحات، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، إن "البيانات الخاصة بالتجارب جيدة للغاية في الوقت الحالي، بحيث يمكنك القول إنها آمنة وفعالة".

وأضاف أنه "في هذه الحالة، فإن الباحثين سيكون عليهم التزام أخلاقي بإنهاء التجارب مبكرا وإتاحة اللقاح الفعال لجميع من شاركوا في الدراسة، بما في ذلك الذين تم إعطاؤهم دواء وهميا وتسريع عملية توفيره للملايين".

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