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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 25.75 مليون

08:27 ص الأربعاء 02 سبتمبر 2020
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 25.75 مليون

أرشيفية

نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 25.75 مليون صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 25 مليونا و757 ألفا.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 17 مليونا، فيما تجاوز عدد الوفيات 857 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وبيرو وجنوب أفريقيا وكولومبيا والمكسيك وإسبانيا والأرجنتين وتشيلي وإيران والمملكة المتحدة وفرنسا والسعودية.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم فيروس كورونا حالات وفاة

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كورونا فى مصر

  • 99115

    عدد المصابين

  • 73828

    عدد المتعافين

  • 5440

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25849949

    عدد المصابين

  • 18077176

    عدد المتعافين

  • 859136

    عدد الوفيات

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