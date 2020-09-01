ماكرون: القوى السياسية اللبنانية تعهدت بتشكل حكومة جديدة خلال ١٥ يومًا
وكالات
كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن القوى السياسية اللبنانية تعهدت بتقديم خارطة طريق للإصلاح في البلاد، خلال المناقشات التي أجراها زيارته الثانية للبلاد منذ انفجار مرفأ بيروت في ٤ أغسطس الماضي.
وتابع ماكرون، أن بلاده تطالب بإحراز تقدمًا ملموسًا في الأسابيع القليلة المقبلة، مضيفًا أنه يتوقع تنفيذ الحكومة اللبنانية وعودها خلال ٨ أسابيع.
وأشار الرئيس الفرنسي، إلى أن خارطة الطريق التي تعهد القوى السياسية بها تشمل إصلاحات للبنك المركزي والقطاع المصرفي في البلاد، وتشكيل حكومة جديدة خلال ١٥ يومًا.
وأكد أنه تلقى تعهدات بتقديم مشاريع قوانين ذات صلة بالحادث للبرلمان خلال الفترة المقبل.
وحذر الحكومة من عدم تنفيذ وعودها حتى نهاية أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن ذلك سيكون له عواقب كبيرة، مضيفًا إن فرنسا لن تقدم شيكًا على بياض للبنان.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
98939
عدد المصابين
-
72929
عدد المتعافين
-
5421
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
25592654
عدد المصابين
-
17896638
عدد المتعافين
-
853451
عدد الوفيات
إعلان