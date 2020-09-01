ماكرون: يمكن تنظيم مؤتمرًا لدعم لبنان في أكتوبر المقبل

وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الثلاثاء، إن على السلطات اللبنانية تعلم الدروس من مأساة انفجار مرفأ بيروت.

وتابع ماكرون في مؤتمر صحفي من بيروت، أن لبنان بحاجة لحكومة تتمتع بالكفاءة وتحظى بدعم جميع الأطياف السياسية في البلاد.

وأضاف "سأقدم تقريرًا لما قمنا به في الوضع الطارئ، وأؤكد لكم أنّنا لم نتوقّف عن الاهتمام بالأزمة اللبنانية، وفرنسا تحرّكت بنفسها وبكل قوّتها بعد يوم من الانفجار".

وأكد مساعدة بلاده في التحقيق بانفجار المرفأ وضيفًا أن الدعم الفرنسي يتم تأديته بكل شفافية بالتعاون مع المجتمع المدني.

وقال: "سنتابع أزمة كورونا التي تفاقمت بشكل سلبي في الأسابيع الأخيرة، وسنقدّم 7 ملايين أورو إضافية للمركز الذي يعالج مرضى كورونا والمساعدة للمؤسسات الطبية".

وأعلن عن إمكانية إقامة مؤتمرًا لدعم لبنان في النصف الثاني من أكتوبر المقبل.