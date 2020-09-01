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الأمم المتحدة: توثيق 450 حالة إساءة معاملة سجناء في بيلاروس

04:22 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
الأمم المتحدة: توثيق 450 حالة إساءة معاملة سجناء في بيلاروس

الأمم المتحدة

جنيف- (د ب أ):

قال مراقبون لحقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة إنهم تلقوا تقارير عن 450 حالة تعذيب وسوء معاملة للسجناء في بيلاروس، وسط الاعتقالات الجماعية في الأسابيع الماضية.

وأضاف المراقبون إنه تم إبلاغهم بجرائم عنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والاغتصاب والاعتداء بالضرب بهراوات مطاطية.

وأفاد خبراء حقوق الإنسان المكلفون بمراقبة الأوضاع في بيلاروس، فضلا عن القضايا العالمية مثل التعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي وحرية التعبير وحرية التجمع: "حظر التعذيب هو أمر مطلق بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولا يمكن تبريره لأي سبب من الأسباب".

وقال المراقبون في انتقاداتهم إن ما لا يقل عن ستة أشخاص قد اعتُقلوا في أعقاب الانتخابات المتنازع عليها في بيلاروس ما زالوا مفقودين، في حين استمرت "الاعتقالات العشوائية" للمتظاهرين حتى العطلة الأسبوعية الماضية.

الأمم المتحدة جنيف بيلاروس

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