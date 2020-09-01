التحالف يدمر طائرة "مسيرة" أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

الرياض- أ ش أ:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وأمس الاثنين، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو مطار أبها الدولي، مؤكدا أن فعل الحوثيين هذا هو عمل إرهابي ووحشي.

وندد التحالف بمحاولة الحوثيين تهديد المسافرين في المطار، مشيرا إلى أن تدمير المسيرة أدى لتساقط شظايا على المكان دون أي أضرار أو إصابات.

وأكد أنه سيواصل الإجراءات لردع الميليشيات الحوثية الإرهابية، مشددا على نيته محاسبة المتورطين بالعمل الإرهابي بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأضاف أنه ستتم محاسبة العناصر الإرهابية على تخطيط وتنفيذ هذا العمل الإرهابي.