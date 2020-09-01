المرصد:10 قتلى من قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران جراء القصف الإسرائيلي

دمشق /لندن- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بارتفاع الخسائر البشرية جراء القصف الإسرائيلي خلال الساعات الفائتة على الأراضي السورية، إلى 10 قتلى.

وقال المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم، إن من بين القتلى ثلاثة من قوات النظام السوري، بينهم ضابط في الدفاع الجوي، وسبعة من القوات الموالية لإيران وحزب الله، من جنسيات غير سورية، وقد لقوا حتفهم جميعاً في قصف إسرئيلي على مواقعهم في منطقة الكسوة ومحيط مطار دمشق الدولي وكتيبة الدفاع الجوي في الهيجانة جنوب العاصمة دمشق، ومناطق أخرى في درعا.

وأضاف المرصد أن مواطنة قتلت جراء سقوط شظايا من القصف الإسرائيلي وتصدي الدفاعات الجوية للنظام على منزلها في قرية الهيجانة، فيما ألحقت الضربات الإسرائيلية خسائر مادية كبيرة ضمن المواقع المستهدفة.

وكان مصدر عسكري سوري قال في بيان أمس الاثنين:"في تمام الساعة 40ر22 من مساء اليوم قام العدو الصهيوني بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض مواقعنا العسكرية جنوب دمشق, حيث تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها".

وأضاف: "العدوان الإسرائيلي أدى إلى ارتقاء شهيدين وجرح سبعة جنود و وقوع أضرار مادية ".

وشنت اسرائيل غارات على جنوب العاصمة دمشق، كان آخرها في 20 يوليو الماضي، ما أدى إلى إصابة سبعة جنود بجروح فضلا عن الأضرار المادية الأخرى .