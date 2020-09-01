ترامب: بايدن خاضع لسيطرة أشخاص في "الظلال المظلمة"
واشنطن - (د ب أ)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن منافسه الانتخابي، المرشح الديمقراطي جو بايدن، خاضع لسيطرة أشخاص لم يسمهم ووصفهم بأنهم يتربصون في الظل، وأشار إلى أن بايدن لن يتمكن من تهدئة الاضطرابات.
وأوضح ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" ليل الاثنين: "إنه شخص ضعيف .. لقد كان ضعيفا طيلة حياته، ما كان ينبغي له الترشح للرئاسة".
وقال ترامب إنه لا يرغب في مناقشه منافسه، مشيرا إلى أن بايدن يخضع لتلاعب قوى أخرى.
تأتي تعليقات ترامب في الوقت الذي تسيطر فيه الاضطرابات في مدن أمريكية رئيسية، إلى جانب احتجاجات العدالة الاجتماعية والعنصرية ووحشية الشرطة، على النقاش السياسي قبل انتخابات نوفمبر.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
98939
عدد المصابين
-
72929
عدد المتعافين
-
5421
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
25592654
عدد المصابين
-
17896638
عدد المتعافين
-
853451
عدد الوفيات
إعلان