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ترامب: بايدن خاضع لسيطرة أشخاص في "الظلال المظلمة"

06:43 ص الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
ترامب: بايدن خاضع لسيطرة أشخاص في "الظلال المظلمة"

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن منافسه الانتخابي، المرشح الديمقراطي جو بايدن، خاضع لسيطرة أشخاص لم يسمهم ووصفهم بأنهم يتربصون في الظل، وأشار إلى أن بايدن لن يتمكن من تهدئة الاضطرابات.

وأوضح ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" ليل الاثنين: "إنه شخص ضعيف .. لقد كان ضعيفا طيلة حياته، ما كان ينبغي له الترشح للرئاسة".

وقال ترامب إنه لا يرغب في مناقشه منافسه، مشيرا إلى أن بايدن يخضع لتلاعب قوى أخرى.

تأتي تعليقات ترامب في الوقت الذي تسيطر فيه الاضطرابات في مدن أمريكية رئيسية، إلى جانب احتجاجات العدالة الاجتماعية والعنصرية ووحشية الشرطة، على النقاش السياسي قبل انتخابات نوفمبر.​

دونالد ترامب أمريكا ترامب العنصرية العدالة الاجتماعية

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