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بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 311 ألفا و461

12:10 م الأحد 09 أغسطس 2020
بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 311 ألفا و461

فيروس كورورنا في بريطانيا

لندن - (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 311 ألفا و461 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت لندن، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغ 46 ألفا و651 وتعافى 1449 من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 27 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.

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