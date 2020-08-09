أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

كوريا الجنوبية: وفاة 30 شخصًا ونزوح 6 آلاف بسبب الأمطار الغزيرة

10:10 ص الأحد 09 أغسطس 2020
كوريا الجنوبية: وفاة 30 شخصًا ونزوح 6 آلاف بسبب الأمطار الغزيرة

الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية

سول- (د ب أ):

لقي 30 شخصا على الأقل حتفهم وفقد 12 آخرون هذا الشهر، بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في مختلف أنحاء البلاد، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، الأحد.

وقال المركز الرئيسي للسلامة ومكافحة الكوارث إنه حتى الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم الأحد، توفي 30 شخصا وفقد 12 آخرون وأصيب ثمانية أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة منذ الأول من أغسطس الجاري.

وأضاف المركز أن حوالي ستة آلاف شخص في 11 مدينة وإقليما نزحوا من ديارهم .

وتسببت الأمطار الغزيرة أيضا في وقف خدمة القطارات على ستة طرق وأغلقت 116 طريقا وطريقا سريعا في مختلف أنحاء البلاد. وتم إلغاء حوالي 20 رحلة محلية في مطار "جوانجو" الإقليمي أمس السبت بعد أن غمرت المياه المدرج.

كوريا الجنوبية الأمطار في كوريا الجنوبية أمطار غزيرة

الخبر التالى:

سفارة مصر بالكويت تتلقى أوراق الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95314

    عدد المصابين

  • 51672

    عدد المتعافين

  • 4992

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 19408265

    عدد المصابين

  • 12457560

    عدد المتعافين

  • 720465

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الإفراج عن منار سامي "فتاة التيك توك"