الصين: 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 15 بعدوى محلية

بكين - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 23 حالة إصابة جديدة بينها 15 بعدوى محلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 84619 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن جميع الحالات المحلية تم الإبلاغ عنها في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع 5 حالات في مقاطعة قوانغدونغ وحالتين في شنجهاي وحالة في مقاطعة تشجيانغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2134 حالة غادر منها 2027 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 45 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 79168 شخصا، مشيرة إلى أن 25822 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 2102 شخص الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 11 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 270 حالة منها 119 حالة وافدة.

وحتى نهاية أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4007 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 47 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 477 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 2755 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و441 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.