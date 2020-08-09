تسجيل 394 إصابة جديدة و 17 وفاة بكورونا بولاية فيكتوريا الأسترالية
ملبورن - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في أستراليا اليوم الأحد أن ولاية فيكتوريا سجلت 394 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و 17 حالة وفاة .
وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية أنه تم تأكيد وفاة 17 حالة اليوم الأحد بسبب كوفيد-19- بما في ذلك شخصان في الخمسينيات من العمر- ما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 210 وعلى مستوى البلاد إلى 295.
وقال رئيس الوزراء الولاية دانييل أندروز إن هناك أكثر من 2700 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في جميع أنحاء الولاية ليس لها مصدر معروف وتظل الشغل الشاغل للسلطات الصحية.
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