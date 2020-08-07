سفارة مصر بلبنان: الانتهاء من إجراءات نقل جثامين المتوفين جراء انفجار بيروت إلى أرض الوطن
بيروت- (أ ش أ):
أعلنت سفارة مصر لدى لبنان، الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين الثلاثة إلى أرض الوطن خلال الساعات القليلة المقبلة، والذين قضوا جراء الانفجار المدمر الذي وقع الثلاثاء الماضي بميناء بيروت البحري، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ.
وتوجهت السفارة المصرية – في بيان لها اليوم – بخالص العزاء والمواساة لأسر المواطنين المصريين الثلاثة وهم كل من: إبراهيم أبو قصبه وعلي شحاته ورشدي الجمل، ضحايا الانفجار.
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