أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

سفارة مصر بلبنان: الانتهاء من إجراءات نقل جثامين المتوفين جراء انفجار بيروت إلى أرض الوطن

02:05 م الجمعة 07 أغسطس 2020
سفارة مصر بلبنان: الانتهاء من إجراءات نقل جثامين المتوفين جراء انفجار بيروت إلى أرض الوطن

انفجار بيروت

بيروت- (أ ش أ):

أعلنت سفارة مصر لدى لبنان، الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين الثلاثة إلى أرض الوطن خلال الساعات القليلة المقبلة، والذين قضوا جراء الانفجار المدمر الذي وقع الثلاثاء الماضي بميناء بيروت البحري، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ.

وتوجهت السفارة المصرية – في بيان لها اليوم – بخالص العزاء والمواساة لأسر المواطنين المصريين الثلاثة وهم كل من: إبراهيم أبو قصبه وعلي شحاته ورشدي الجمل، ضحايا الانفجار.

هذا المحتوى من

Asha
انفجار بيروت انفجار لبنان سفارة مصر لدى لبنان

الخبر التالى:

بكين تعارض بشدة بيع واشنطن طائرات بدون طيار إلى تايوان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95006

    عدد المصابين

  • 48898

    عدد المتعافين

  • 4951

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18923922

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 710916

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت