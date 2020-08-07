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كوريا الجنوبية: إجمالي إصابات كورونا 14 ألفا و499 والوفيات 302

09:42 ص الجمعة 07 أغسطس 2020
كوريا الجنوبية: إجمالي إصابات كورونا 14 ألفا و499 والوفيات 302

اجراءات كوريا الجنوبية لمكافحة فيروس كورونا

سول- (د ب أ):

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية 14 ألفا و 499 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم بتوقيت سول، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن الوفيات في كوريا الجنوبية جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 302، في حين تعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، 13 ألفا و 501 مصاب حتى الآن.

وأعلنت كوريا الجنوبية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 28 أسبوعا.

فيروس كورونا كوريا الجنوبية

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