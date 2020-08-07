ترامب يواصل الهجوم على "تيك توك": "سنتخذ إجراءات صارمة ضد مالكيه"

وكالات

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إساءة استخدام تطبيق تيك توك في حملات تضليل لصالح الحزب الشيوعي الصيني.

وقال ترامب إنه يجب أن نتخذ إجراءات صارمة ضد مالكي تطبيق تيك توك، وفق ما نقله موقع قناة العربية.

وتشهد منصات التواصل الاجتماعي هجومًا من الرئيس الأمريكي في الفترة الأخيرة، وأقدمت بعض المنصات على اتخاذ إجراءات صارمة ضد حسابات متعلقة بترامب.

وقال ترامب أمس الخميس خلال البرنامج الإذاعي "جيرالدو ريفيرا" عبر إذاعة "دبليو تي أيه إم" إن شركات التواصل الاجتماعي تجري رقابة عليه غير عادلة بعدما منعت شركتا تويتر وفيسبوك ملفا مصورا شاركته حسابات مرتبطة بالرئيس، لانتهاك سياسات الشركتين بشأن المعلومات المضللة عن فيروس كورونا.