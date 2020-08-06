مصدر أمني عراقي: اعتقال 8 من داعش غربي الموصل
الموصل (العراق) - (د ب ا):
أفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة نينوى العراقية ،اليوم الخميس، بإعتقال ثمانية من عناصر داعش غربي الموصل 400كم شمال بغداد.
وقال النقيب أحمد العبيدي إن"القوات الأمنية في قيادة شرطة نينوى وخلال عملية أمنية نفذتها اليوم لمطاردة عصابات داعش تمكنت من اعتقال ثمانية دواعش في منطقتي تموز ،والزنجيلي واقتادتهم إلى مقر قيادة شرطة نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء".
كانت قيادة عمليات نينوى أعلنت اليوم الخميس أيضا أن "قواتها المشتركة نفذت عملية أمنية، باسناد طيران الجيش العراقي، لتفتيش وتطهير المناطق ضمن سلسلة جبال بادوش/25كم شمال غرب الموصل/تمكنت خلالها من العثور على ستة أوكار تعود لعصابات داعش، وتم الاستيلاء على كميات كبيرة من الأعتدة والأسلحة وصواريخ الكاتيوشا داخل هذة الأوكار".
وتشهد محافظة نينوى نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكريا قبل أكثر من عامين.
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