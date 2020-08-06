السودان: لدينا خيارات عدة لحماية حقوقنا المائية والتعاطي مع ملف سد النهضة

وكالات:

أكد رئيس الوفد الفني السوداني في مفاوضات سد النهضة الدكتور صالح حمد، أنه يتوقع من الاتحاد الإفريقي أن يضع الأمور في نصابها فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضح في تصريحات لشبكة سكاي نيوز عربية، أن السودان سيتخذ الخطوات اللازمة لحماية حقوقه المائية، لافتا إلى أن السودان لديه كثير من الخيارات في التعاطي مع ملف سد النهضة.

وكانت وزارة الموارد المائية والري المصرية أصدرت بيانا الأربعاء، بشأن مفاوضات سد النهضة الجارية، قالت فيه إنه في إطار الفعاليات المتعلقة بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، قامت مصر الأربعاء، بإرسال خطاب إلى دولة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي تضمن تأكيد رفض مصر الملء الأحادي الذي قامت به إثيوبيا في 22 يوليو 2020.

كما تضمن الخطاب، وفق البيان: رفض ما ورد في الخطاب الأخير الموجّه من وزير المياه الإثيوبي إلى نظرائه في مصر والسودان والمؤرخ بتاريخ 4 أغسطس 2020 وتضمن مقترحاً مخالفاً للتوجيه الصادر عن قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي في 21 يوليو 2020، والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء سد النهضة.

وعُقد الثلاثاء، الاجتماع الثالث للجولة الثانية للدول الثلاث برعاية الإتحاد الأفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي استكمالاً للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.