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كوريا الجنوبية تسجل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:02 ص الخميس 06 أغسطس 2020
كوريا الجنوبية تسجل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول - (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن عدد الإصابات الإجمالي ارتفع بذلك إلى 14 ألفا و499 حالة حتى منتصف ليل الأربعاء/الخميس.

وظل عدد الوفيات جراء كورونا دون تغيير عند 302 حالة.

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