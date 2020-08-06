كوريا الجنوبية تسجل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سول - (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن عدد الإصابات الإجمالي ارتفع بذلك إلى 14 ألفا و499 حالة حتى منتصف ليل الأربعاء/الخميس.

وظل عدد الوفيات جراء كورونا دون تغيير عند 302 حالة.