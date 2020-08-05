بفارق 7 وفيات.. كورونا يتفوق على حمى الضنك في سنغافورة

سنغافورة- (د ب أ):

أكدت سنغافورة تسجيل 22403 حالات بحمى الضنك هذا العام، وفقا لوكالة البيئة الوطنية، لتحطم الرقم القياسي المسجل عام 2013 والبالغ 22170 حالة.

وفي بيان، الأربعاء، حذرت الوكالة من حدوث الأسوأ في المستقبل حيث لا تزال سنغافورة في موسم حمى الضنك التقليدي، والذي يستمر حتى أكتوبر.

وتم تسجيل 20 حالة وفاة مرتبطة بحمى الضنك في سنغافورة في عام 2020، وفقًا لوزارة الصحة- أقل بـ 7 وفيات من عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد.

سجلت سنغافورة أكثر من 53 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وجميعها تقريبا بين العمال الأجانب الذين يعيشون في مهاجع مكتظة. وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن تسجيل 908 حالات إصابة جديدة.

ووضعت سنغافورة في حالة إغلاق لمدة شهرين بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أواخر مارس.

واضطرت العديد من الشركات إلى الإغلاق كما تم إغلاق المدارس مؤقتًا، الأمر الذي ساهم في غرق سنغافورة رسميا في حالة من الركود خلال الربع الثاني.