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تونس ترسل مساعدات إلى لبنان وتتكفل بعلاج 100 جريح في مستشفياتها

04:45 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
تونس ترسل مساعدات إلى لبنان وتتكفل بعلاج 100 جريح في مستشفياتها

انفجار بيروت

تونس- (د ب أ):

أعلنت الرئاسة التونسية، الأربعاء، إرسال مساعدات عاجلة وأطباء إلى لبنان للمساعدة في احتواء تداعيات كارثة الانفجار التي هزت بيروت وخلفت عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

وأفادت الرئاسة بأن الرئيس قيس سعيد طلب إرسال طائرتين عسكريتين محملتين بالمساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية لدعم الشعب اللبناني والمساهمة في إسعاف المصابين.

كما طلب الرئيس سعيد، خلال لقائه بوزيري الدفاع والشؤون الاجتماعية والصحة بالنيابة، إرسال وفد يضم إطارات طبية وشبه طبية، فضلا عن جلب مئة جريح من المصابين جراء الانفجار، ستتكفل تونس برعايتهم وسيقع علاجهم بكل من المستشفى العسكري وبباقي المستشفيات التونسية.

وجاء في بيان رئاسي أن " تونس تعلن تضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه المحنة، واستعدادها الدائم للوقوف إلى جانبه في هذا الظرف الإنساني الذي يحتم مزيدا من تعزيز التضامن والتآزر بين الشعوب".

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