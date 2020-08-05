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وزير الخارجية الأمريكي لـ "دياب": مستعدون لتقديم مساعدات عاجلة إلى لبنان

02:35 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
وزير الخارجية الأمريكي لـ "دياب": مستعدون لتقديم مساعدات عاجلة إلى لبنان

مايك بومبيو

بيروت- (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دعم الولايات المتحدة للبنان واستعدادها لتقديم المساعدات العاجلة له بما يعينه على تجاوز تداعيات الانفجار الهائل الذي وقع أمس الثلاثاء في ميناء بيروت البحري، وتسبب في أضرار بالغة في عموم العاصمة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأمريكي مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب... بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية.

وأشار البيان إلى أن دياب أطلع وزير الخارجية الأمريكي على حجم الخسائر الأولية جراء الانفجار، لافتا إلى أن التحقيقات قد بدأت وستتم محاسبة جميع المسئولين المتسببين في وقوع الكارثة التي تعرضت لها العاصمة اللبنانية.

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