لبنان يستغيث: نحن بحاجة إلى كل نقطة دم ومستشفياتنا تنزف

وكالات:

وجه رئيس جمعية Donner Sang Compter يورغي تيروز، دعوة عقب انفجار بيروت "لمساعدة الجرحى والتبرع بالدم ليس فقط اليوم وإنما طوال الأسبوع لأننا سنكون بأمس الحاجة له في الأيام المقبلة"، حسبما نقلت صحيفة النهار اللبنانية.

وجاء في مناشدة نشرتها صحيفة "النهار" اللبنانية اليوم: "فاجعة حلت بنا، المستشفيات انهارت أمام عيوننا، المرضى والجرحى أمام أبواب المستشفيات وباحاتها، والدم في كل مكان. قطاعنا الصحي ينزف، غرف العمليات محطمة، الطاقم الطبي يخوض حربا مع عدو كان يعيش بيننا قبل أن ينفجر بنا جميعا ويتسبب بكارثة كبرى".

وأضافت: "في هذه اللحظة الحرجة، علينا أن ننسى خلافاتنا وتناقضاتنا، أن نترك كل شيء خلفنا ونركض لمساعدة أحبائنا في الوطن، كل نقطة دم نتبرع بها قد تنقذ حياة شخص تواجد في الوقت والمكان الخطأ. نعيش أوقات صعبة وقاسية، المرضى بالآلاف والشهداء يسقطون بالعشرات، كل مبادرة إنسانية قد تبلسم الجروح التي تنزف في هذه الساعة. نداءات إنسانية من مستشفيات بيروت وضواحيها، التبرع بالدم من كل الفئات، علينا أن تكون يداً واحدة في وجه الدمار والموت!".

"لكل من ليس لديه حالة طبية أو مرض مزمن، لكل من هو قادر ندعوكم اليوم إلى التوّجه إلى أقرب مستشفى أو مركز للتبرع بالدم. بتبرعكم تنقذون حياة الكثيرين، غرف العمليات مكتظة بالحالات الطارئة والحرجة، أي دقيقة تمر قد نخسر بها عزيزا (شقيقا أو أبا أو زوجا أو رفيقا...)".

المساعدة تكون بأشكال كثيرة، "نطلب من الجميع أن يمد يده ويساعد حسب إمكانياته وقدراته، أن يفتح بيته أو يعطي من دمه، أو يزيل آثار الدمار في المناطق".

وختم تيروز: "أشكر كل لبناني تبرع بالدم وركض لأخيه الإنسان، عنجد شي بيرفع الراس، هرع الجميع لمساعدة الآخرين ولبوا النداء".