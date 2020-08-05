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أستراليا تعلن مقتل أحد مواطنيها في انفجار بيروت

12:39 ص الأربعاء 05 أغسطس 2020
أستراليا تعلن مقتل أحد مواطنيها في انفجار بيروت

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون

(وكالات):

أعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، اليوم، مقتل أسترالي بانفجار مرفأ بيروت، مشيرا إلى أن مبنى السفارة الأسترالية تضرر "بشكل كبير".

وهز انفجار مرفأ بيروت عمّ صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ بعد الانفجار الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

سكوت موريسون انفجار بيروت بيروت

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