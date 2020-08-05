أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

الرئيس الجزائري يعرب عن تضامن بلاده مع لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت

12:09 ص الأربعاء 05 أغسطس 2020
الرئيس الجزائري يعرب عن تضامن بلاده مع لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الجزائر - (أ ش أ)

أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن تعازيه وتضامنه مع لبنان جراء الانفجار الذي وقع بميناء بيروت مساء اليوم.

وبعث الرئيس الجزائري - بحسب بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم - برقية تضامن وتعزية ومواساة إلى نظيره اللبناني ميشال عون، قال فيها "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت هذا المساء وما خلفه من ضحايا وجرحى وخسائر مادية".

وتقدم الرئيس تبون باسم الجزائر شعبا وحكومة إلى الشعب اللبناني كله، وأسر الضحايا بأحر التعازي وأصدق التعاطف والتضامن، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم وذويهم الصبر والسلوان و شمل المصابين بعافيته وشفائه، وأن يجنب الشعب اللبناني كل مكروه.

وأعرب الرئيس الجزائري عن تضامن بلاده مع لبنان في هذه الفاجعة الكبرى التي ألمت بها.

هذا المحتوى من

Asha
عبد المجيد تبون الجزائر انفجار بيروت بيروت انفجار لبنان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94752

    عدد المصابين

  • 45569

    عدد المتعافين

  • 4912

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18603271

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 701253

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الآن الرابط مفعل | برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية العامة 2020