مصدر أمني لبناني: الانفجار وقع أثناء عملية لحام منعًا لسرقة نترات الأمونيوم

وكالات

أفادت فضائية "أل بي سي" اللبنانية، نقلاً عن مصادر أمنية لم تكشف عن هويتها، قوله إن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت حدث أثناء عملية لحام في فجوة بالجدار منعًا لسرقة نترات الأمونيوم.

وأكد المصدر اللبناني، وجود نحو ٢٧٠٠ طنًا من نترات الأمونيوم بالمرفأ تسببت في شدة الانفجار الذي وقع عصر اليوم.

وكان مجلس الدفاع الأعلى اللبناني استنكر وجود ٢٧٠٠ طنًا من نترات الأمونيوم، لعدة سنوات بمرفأ بيروت معتبرًا ذلك أمرًا غير مقبول ومرفوض.

وقال المجلس في كلمة متلفزة بثتها فضائية "العربية" السعودية، إنه رفع توصية لإعلان حالة الطوارئ لأسبوعين في العاصمة قابلة للتجديد بعد الحادث الذي وقع اليوم.

وأشار إلى أن سلطة عسكرية عليا ستكلف بمسؤولية أمن العاصمة اللبنانية بيروت.

يشار إلى أن وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، تساءل عبر تويتر، قائلاً: "لصالح من جاءت المواد القابلة للانفجار في مرفأ بيروت ولماذا بقيت كل تلك السنوات؟".