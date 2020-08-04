أول تعليق لسعد الحريري على انفجار مرفأ بيروت

وكالات:

قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري في أول تصريح بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، إن الإعصار الذي أصاب بيروت يدمي القلوب والكل مدعو لنجدتها والتضامن مع أهلها.

وكتب عبر "تويتر": "بيروت تستغيث والاعصار الذي أصابها يدمي القلوب. الكلّ مدعو الى نجدتها والتضامن مع اهلنا في كل الاحياء التي تضررت. حجم الخسائر اكبر من ان يوصف، والخسارة الاكبر سقوط عشرات القتلى والجرحى. نسأل الله ان يحمي عاصمتنا وشعبنا من كل مكروه".

وقع الانفجار في مرفأ بيروت، مساء اليوم الثلاثاء، وقال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، إن ٢٧ قتيلاً على الأقل فضلاً عن ٢٥٠٠ جريحًا، جراء الانفجار، حسبما ذكرت "فرانس برس".

تعجز المستشفيات اللبنانية عن استيعابها، بالإضافة إلى وقوع الكثير من الخسائر المادية.

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب يوم غد الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار.