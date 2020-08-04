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مدير جمارك بيروت: مادة "النيترات" بمستودع كيماويات تسببت في الانفجار الضخم بالمرفأ (فيديو)

07:18 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
مدير جمارك بيروت: مادة "النيترات" بمستودع كيماويات تسببت في الانفجار الضخم بالمرفأ (فيديو)

انفجار بيروت

وكالات

ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن حريقًا كبيرًا إندلع في العنبر رقم 12 بالقرب من خزانات القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي"، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء هرعت إلى المكان وتعمل على إخماد النيران.

وأعلن مدير عام الجمارك، بدري ضاهر، أن مادة النيترات هي سبب الانفجار الضخم في مرفأ بيروت.

وأوضح مدير عام الجمارك في تصريحات لوسائل إعلام لبنانية محلية، أنّ عنبر كيماويات انفجر في مرفأ بيروت.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، أن أكثر من 30 فرقة إسعاف تشارك في عمليات نقل الجثامين والمصابين جراء الانفجار المدوي الذي وقع في الميناء البحري للعاصمة بيروت، في حين تواصلت مناشدات المستشفيات والمراكز الطبية في بيروت لسرعة التبرع بالدم في ضوء الأعداد الكبيرة من المصابين الذين يتم استقبالهم.

وشارك العديد من فرق الإطفاء والآليات العسكرية التابعة للقوات المسلحة اللبنانية في نقل المصابين جراء الانفجار، كما بدأت الطائرات المروحية التابعة للجيش في إطفاء الحرائق الكبيرة التي لا تزال مشتعلة داخل نطاق الميناء البحري للعاصمة والذي شهد وقوع الانفجار.

وتعرضت العديد من المباني إلى الانهيار بشكل كُلي أو جزئي، وشوهد ضباط وجنود الجيش اللبناني وهم يقدمون المساعدة ويد العون لإخراج مواطنين من تحت الأنقاض ونقلهم إلى المستشفيات.

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