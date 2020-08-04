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الرئيس البيلاروسي يؤكد مجددا تحالفه مع روسيا مع اقتراب الانتخابات

03:02 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
الرئيس البيلاروسي يؤكد مجددا تحالفه مع روسيا مع اقتراب الانتخابات

الرئيس الكسندر لوكاشينكو

موسكو- (د ب أ):

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مجددا علاقات بلاده مع روسيا المجاورة اليوم الثلاثاء، فيما يسعى لإعادة انتخابه في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقال لوكاشينكو فى خطاب له: "كانت روسيا دائما وسوف تبقى أقرب حلفائنا، أيا كان من هم فى السلطة في بيلاروس أو روسيا. هذا عامل لا يمكن التغلب عليه وهو داخل شعوبنا بعمق".

وبدت العلاقات متوترة في الأيام الأخيرة، حيث اتهمت السلطات البيلاروسية مجموعة معتقلين من الروس بأنهم مرتزقة في مهمة لزعزعة استقرار بيلاروس (روسيا البيضاء). وقال لوكاشينكو في خطابه إن المجموعة "أُرسلت بشكل خاص" إلى بيلاروس، وهي تنتظر أوامر أخرى، دون مزيد من التفاصيل.

ووصف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المجموعة التي تضم نحو 30 رجلا بأنهم أعضاء في شركة أمنية خاصة في طريقهم إلى دولة ثالثة، تركيا، ودعا إلى إطلاق سراحهم على الفور.

ألكسندر لوكاشينكو روسيا بيلاروسيا

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