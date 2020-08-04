إيران تسجل2751 إصابة جديدة بكورونا و 212 حالة وفاة

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد يقترب من 315 ألف حالة، بعد تسجيل2751 حالة إصابة جديدة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 17 ألفا و 617 حالة، بعد تسجيل 212 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ولفتت إلى أن4132 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 272 ألفا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وبعد انخفاض أولي في عدد الإصابات في منتصف مايو، خففت إيران من التدابير التي كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابة لاحقا.

وتقول وزارة الصحة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الإغلاق أدت إلى توقف المواطنين عن أخذ المرض على محمل الجد، ما أدى بدوره إلى ارتفاع كبير في عدد الوفيات والإصابات.