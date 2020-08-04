كورونا في روسيا: انخفاض ملحوظ في الإصابات اليومية وقفزة بالوفيات

وكالات:

سجلت روسيا، الثلاثاء، 5159 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، انخفاضا عن حوالي 5400 في اليوم السابق، بينما شهد معدل الوفيات الجديدة قفزة من 79 أمس إلى 144 اليوم.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في روسيا إلى 861423، منها 14351 حالة وفاة، حسب التقرير اليومي الصادر عن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، الذي أضاف أن 30% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وذكر التقرير أن مجموع المتعافين وصل إلى 661471 بعد تسجيل 7878 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، وفق قناة "روسيا اليوم".

وحافظت الحصيلة اليومية في العاصمة موسكو على استقرارها من ناحية الإصابات والوفيات الجديدة، حيث تم تسجيل 691 إصابة و12 وفاة اليوم مقابل 693 و13 أمس، بينما سجل عدد حالات الشفاء اليومية ارتفاعا كبيرا من 842 أمس إلى 1456 اليوم.

وبلغ إجمالي حالات كورونا في المدينة 244097، منها 4510 وفيات، في حين تماثل 183640 شخصا للشفاء إلى الآن.