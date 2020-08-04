الأمطار تقتل 13 وتُشرد أكثر من ألف شخص في كوريا الجنوبية (صور)

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وكالات:

أجبرت الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ 4 أيام في كوريا الجنوبية أكثر من ألف شخص على الهرب من منازلهم، وقتلت ما لا يقل عن 13 شخصًا فيما لا يزال 13 آخرون في عِداد المفقودين، حسبما أفادت وكالة أنباء "يونهاب" المحلية، الثلاثاء.

وأُبلِغ عن حالات وفاة بسبب الانهيارات الأرضية والمركبات التي جرفتها المياه، التي قال مسؤولون في مجال الكوارث إنها غمرت أكثر من 14211 فدانا من الأراضي الزراعية وأغرقت أجزاء من الطرق السريعة والجسور الرئيسية في العاصمة سول، وفق "يونهاب".

ويُنتظر أن يعقد الرئيس مون جيه-إن اجتماعا طارئا، اليوم الثلاثاء، بعد أن حث السلطات الوطنية والإقليمية على "بذل جهود شاملة للحيلولة دون مزيد من الخسائر في الأرواح" في اليوم السابق.

وبحسب "يونهاب"، أعادت طواقم العمل أيضا اليوم تشغيل معظم الطرق والجسور التي غمرتها المياه على طول نهر هان في وسط سول، والتي عطلت حركة المرور وألحقت أضرارا بالبنية التحتية.

وفي كوريا الشمالية، حذرت وسائل الإعلام الحكومية من احتمال حدوث فيضانات، وقالت إن بعض المناطق تعاني أيضا من هطول أمطار غزيرة.

ونقلت "يونهاب" عن مصادر حكومية كورية جنوبية قولها إن كوريا الشمالية فتحت بوابات سد حدودي يوم الاثنين دون إخطار مسبق لجارتها.

وارتفع عدد المشردين في كوريا الجنوبية بمقدار 100 شخص عن اليوم السابق، إلى 1025 شخصا من 628 أسرة.

وتزداد الخسائر الناجمة عن الأمطار الغزيرة، ليرتفع عدد المرافق المتضررة إلى 2958 مرفقا. وبلغت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة من الأمطار الغزيرة 5751 هكتارا.

ولا يزال حظر حركة المرور ساريا في الطرق والسكك الحديدية، نتيجة استمرار هطول الأمطار الغزيرة إقليميا، حيث حظر الدخول إلى 43 طريقا في سول، وإقليم كيونج كي، وإقليمي تشونغ تشيونج الشمالي والجنوبي، وتم تعليق تشغيل 6 خطوط للسكك الحديدية، بحسب "يونهاب".

وتم حظر الدخول إلى 10 حدائق وطنية في جبال بوك هان، وتيه بايك، وسوك ري وغيرها، و252 شارعا للرحلة الجبلية.