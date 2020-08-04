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"تصل إلى 13 دولارًا".. مدينة فيتنامية تُغرّم غير الملتزمين بالكمامة

10:11 ص الثلاثاء 04 أغسطس 2020
"تصل إلى 13 دولارًا".. مدينة فيتنامية تُغرّم غير الملتزمين بالكمامة

فيروس كورونا

هانوي- (د ب أ):

يواجه الأشخاص الذين يتم ضبطهم وهم لا يرتدون قناع الوجه (الكمامة) في الأماكن العامة في مدينة هو تشي مينه، الأكبر من حيث عدد السكان في فيتنام، عقوبة الغرامة اعتبارا من غد الأربعاء، في إطار جهود الحد من تفشي فيروس كورونا، وفقا للإعلام الرسمي.

وقال نجوين تيان نهان، رئيس لجنة الحزب الشيوعي في مدينة هو تشي مينه، إن: "ارتداء أقنعة الوجه هو إجراء بسيط للغاية ولكنه فعال للوقاية من كوفيد-19، لذا فإن الأشخاص الذين لا يفعلون ذلك يواجهون خطر الإصابة بالعدوى، ووهو أمر يشكل أيضا مخاطر على الجمهور ... الانتهاك يحتاج إلى التعامل معه".

وأفادت صحيفة "دان تراى"، الثلاثاء، بأن القواعد الجديدة سوف تدخل حيز التنفيذ عقب توجيه رسمى صادر عن رئيس مجلس مدينة هو تشي مينه، نجوين تانه فونج.

وسوف يكون رجال الشرطة مسؤولين عن تنفيذ الدوريات وتوقيع غرامات تصل إلى ما يساوي 13 دولارا.

وأصبح ارتداء الكمامات في الأماكن العامة أمرا إلزاميا حاليا في فيتنام، حيث تحاول البلاد منع حدوث موجة ثانية من تفشي الفيروس.

ووفقا لتقديرات إدارة الشرطة في مدينة هو تشي مينه، فإن ما يقرب من 20% من السكان مازالوا لا يرتدون الكمامات في الأماكن العامة.

وحتى اليوم الثلاثاء، سجلت فيتنام رسميا 652 إصابة بكورونا.

فيروس كورونا كوفيد 19 فيتنام

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