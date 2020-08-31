الجزائر تخفف قيود كورونا وتلغي العطل الاستثنائية للحوامل

الجزائر - (د ب أ)

أعلنت الجزائر، اليوم الاثنين، تخفيف المزيد من الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في إطار الـمسعى التدريجي والـمرن الذي اعتمدته السلطات العمومية في تسيير الأزمة الصحية.

وكشف بيان لرئاسة الوزراء عن رفع الحجر الجزئي المنزلي (حظر التجوال) عن 19 ولاية تحسن وضعها الصحي بشكل واضح، فيما جرى تمديده في 10 ولايات أخرى بينها الجزائر العاصمة ثلاثين يوما اعتبارا من أول سبتمبر الجاري من الساعة الحادية عشرة ليلا حتى الساعة السادسة صباحًا من اليوم التالي، بينما تم فرضه في 8 ولايات أخرى.

وأوضح ذات المصدر، أنه يمكن للولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو تكييف الحجر الجزئي أو الكلي بشكل استهدافي لبلدة أو أكثر، أو حي أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى.

كما تقرر الإبقاء على إجراء حظر حركة النقل الحضري الجماعي الحكومي والخاص خلال عطلات نهاية الأسبوع في الولايات الثمانية عشر الـمعنية بتدابير حظر التجوال، إلى جانب فتح دور الحضانة والرعاية للأطفال، مع التنفيذ الصارم لبروتوكول صحي مكيّف.

وسيتم أيضا فتح الـمكتبات وقاعات الـمطالعة والـمتاحف، مع تنفيذ البروتوكولات الصحية، مع رفع تدابير العطلة الاستثنائية مدفوعة الأجر الـممنوحة للنساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال دون سن الرابعة عشرة

بالمقابل تم الإبقاء على إجراء حظر جميع أنواع التجمعات واللقاءات العائلية، ولا سيما احتفالات الزواج والختان، مع الترخيص بإبرام عقود الزواج من قبل الجهات الـمختصة.