بي بي سي: الطائرة الإسرائيلية المتوجهة إلى الإمارات تدخل الأجواء الجوية السعودية

تل أبيب- (بي بي سي):

تفيد البيانات التي تنشرها مواقع خاصة بحركة الملاحة الجوية إن الطائرة الإسرائيلية التي غادرت مطار تل أبيب متجهة إلى الإمارات في أول رحلة تجارية مباشرة بين البلدين دخلت الأجواء الجوية السعودية.

وكانت الرياض تمنع مرور الرحلات التجارية الإسرائيلية عبر الأجواء الجوية السعودية، حيث لا تربط بين البلدين أي علاقات دبلوماسية.