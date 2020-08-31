عمليات بغداد: تفجير "مسيطر عليه" لمخلفات داعش غربي العاصمة
بغداد - أ ش أ
أصدرت قيادة عمليات بغداد اليوم الاثنين تنويها بشأن تفجير مسيطر عليه لمخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في معسكر النصر غربي العاصمة العراقية.
وذكرت القيادة - في بيان لها حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن الجهد الهندسي سيقوم بتفجير "مسيطر عليه" للمواد المتفجرة - من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي - في معسكر (النصر) غربي بغداد، لذا يجب الانتباه حال سماع دوي الانفجار.
يشار إلى أن قيادة عمليات بغداد تعلن بين فترة وأخرى عن تفجيرات مسيطر عليها لمخلفات حربية، وغالبا ما تكون تلك التفجيرات في أطراف العاصمة.
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