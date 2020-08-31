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أستراليا ترحّل 30 مدانا جنائيا إلى نيوزيلندا

10:17 ص الإثنين 31 أغسطس 2020
أستراليا ترحّل 30 مدانا جنائيا إلى نيوزيلندا

أرشيفية

سيدني- (د ب أ):

أعلنت أستراليا أنها رحّلت 30 مجرما إلى نيوزيلندا بعد أيام قليلة من إعلان رئيس الوزراء الأسترالي أنه يقبل أن يقضي الإرهابي أسترالي المولد مرتكب هجوم كرايستشيرش عقوبة السجن المؤبد، الصادرة بحقه في نيوزيلندا، في بلده الأم.

وقالت قوة الحدود الأسترالية إن المواطنين النيوزيلنديين الذين تم ترحيلهم إلى بلادهم على متن رحلتين للطيران العارض خلال الأسبوع الماضي أدينوا وقضوا عقوبات بناء على جرائم خطيرة من بينها اغتصاب الأطفال والاعتداء وجرائم المخدرات والعنف المنزلي ضد الأطفال.

وقال قائد قوة الحدود بن بيدنجتون اليوم الاثنين: "هؤلاء غير المواطنين أدينوا بجرائم خطيرة للغاية ... غير المواطنين الذين تبين عدم استيفائهم للوثائق الشخصية، والذين تم إلغاء تأشيراتهم، لا يحق لهم البقاء في أستراليا".

ويمكن لأستراليا ترحيل الأشخاص إلى وطنهم بعد إتمامهم عقوبة أطول من 12 شهرا.

وهناك أيضا أحكام في قانون الهجرة تسمح لوزير الداخلية، بيتر داتون، بإلغاء التأشيرة إذا كان الشخص لا يتمتع بسمعة طيبة أو يشكل تهديدا لأستراليين آخرين.

ومنذ تشديد قوانين الهجرة في عام 2014، تم ترحيل ما مجموعه 2926 نيوزيلنديا.

وتعرضت السياسة لانتقادات في نيوزيلندا لأن بعض هؤلاء الذين يتعرضون للترحيل كانوا في أستراليا منذ أن كانوا أطفالا صغارا.

أستراليا نيوزيلندا سيدني

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