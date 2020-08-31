أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في أستراليا إلى 25670

12:52 ص الإثنين 31 أغسطس 2020
ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في أستراليا إلى 25670

أستراليا

سيدني - (د ب أ):

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أستراليا 25 الفا و 670 حالة حتى صباح اليوم الإثنين، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز وبلومبرج نيوز.

وبلغ عدد الوفيات في أستراليا 611حالة، وتعافى 21114 من كوفيد -19 بعد مرور حوالي 31 أسبوعا منذ الإبلاغ عن أول حالة في أستراليا.

أستراليا سيدني فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز

الخبر التالى:

الحزب الحاكم بالجبل الأسود يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98727

    عدد المصابين

  • 72120

    عدد المتعافين

  • 5399

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25252673

    عدد المصابين

  • 17595312

    عدد المتعافين

  • 847986

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأحد