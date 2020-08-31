ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في أستراليا إلى 25670

سيدني - (د ب أ):

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أستراليا 25 الفا و 670 حالة حتى صباح اليوم الإثنين، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز وبلومبرج نيوز.

وبلغ عدد الوفيات في أستراليا 611حالة، وتعافى 21114 من كوفيد -19 بعد مرور حوالي 31 أسبوعا منذ الإبلاغ عن أول حالة في أستراليا.