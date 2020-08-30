ترامب: القوة هي الطريقة الوحيدة لوقف العنف في المدن الخاضعة لإدارة الديمقراطيين

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الأحد ، إن القوة هي الطريقة الوحيدة لوقف العنف في المدن الخاضعة لإدارة الديمقراطيين.

وأوضح ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "الطريقة الوحيدة لإيقاف العنف في المدن عالية الجريمة التي يديرها الديمقراطيون هي من خلال القوة!".

وكانت مسؤولة بارزة في حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن قالت إن بايدن، "سيخرج هذا الأسبوع ليلقي كلمة بشأن الوضع الراهن في البلاد"، وذلك في إشارة إلى المظاهرات التي تشهدها عدة مناطق في الولايات المتحدة للمطالبة بالعدالة العرقية.

وقالت كيت بيدنجفيلد، نائبة مدير حملة بايدن، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، اليوم الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب كان يحرض على العنف بشأن الاحتجاجات "في كل التصريحات التي أدلى بها خلال الصيف"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم تستبعد بيدنجفيلد أن يزور بايدن مدينة كينوشا، في ولاية ويسكونسن، وهي نقطة ساخنة حاليا للاحتجاجات. ومن المقرر أن يزور ترامب كينوشا يوم الثلاثاء.

واجتاحت مظاهرات عنيفة المدينة بعد أن تم تصوير الشرطة وهي تطلق النار على جاكوب بليك، وهو رجل من أصول أفريقية، في ظهره عدة مرات من مسافة قريبة قبل نحو أسبوع.

وشهدت الولايات المتحدة مؤخرا عدة مظاهرات مماثلة على خلفية مقتل جورج فلويد، وهو من أصول أفريقية أيضا، على أيدي الشرطة أيضا.