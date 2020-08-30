رئيس مكتب الميزانية الإسرائيلية يستقيل من منصبه

تل أبيب - (د ب أ)

قال رئيس مكتب الميزانية للحكومة الإسرائيلية، إنه سيستقيل، منتقدًا وزير المالية، لتسببه في خلق بيئة "تجعل من المستحيل" توفير يقين اقتصادي في خضم جائحة فيروس كورونا العالمية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد.

ولم تمرر الحكومة ميزانية لهذا العام، في مواجهة نزاع قائم بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس، الذين لم يتوصلا بعد لتسوية خلافاتهما بشأن مدة خطة الإنفاق المقترحة.

ويحض البنك المركزي ومعظم خبراء الاقتصاد الحكومة لتمرير ميزانية في أقرب وقت ممكن، من أجل منح البلاد الشعور بوضوح أكثر بشأن المجالات التي سيتم تخصيص أموال لها، بينما يتنشر فيروس كورونا في البلاد.

وقال مدير مكتب الميزانية المستقيل شاؤول ميريدور اليوم الأحد إن وزارة المالية تحت قيادة يسرائيل كاتس، الذي يؤيد وجهة نظر نتنياهو في تمرير ميزانية للفترة المتبقية من هذا العام فقط، يتخذ قرارات مدفوعة بـ "مصالح ضيقة"، وأنه يظهر "عدم احترام واضح" لعمل المهنيين بالوزارة.

وقال ميريدور إن ذلك يضاف إلى " تدمير القيم والقواعد والأعراف" للمواطنين الإسرائيليين وللعالم.

وقال ميريدور في خطاب إلى كاتس إنه "في الأشهر القليلة الماضية، وأكثر من ذلك في الأسابيع القليلة الماضية، أصبح من المستحيل القيام بوظيفتي كرئيس لإدارة الميزانية".