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الشرطة الألمانية تعتقل المئات في اعتصام ضد "قيود كورونا"

12:05 م الأحد 30 أغسطس 2020
الشرطة الألمانية تعتقل المئات في اعتصام ضد "قيود كورونا"

الشرطة الألمانية

برلين- أ ش أ:

فرقت شرطة برلين مظاهرة حاشدة في العاصمة الألمانية احتجاجا على قيود فيروس كورونا المستجد، واعتقلت خلالها 300 شخص بعد امتناع المتظاهرين عن تنفيذ تعليمات التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات.

وأفادت شرطة برلين بحدوث بعض الاضطرابات في ظل ازدياد الإحباط العام من إجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد وارتفاع أعداد الإصابات في أوروبا، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، الأحد.

وقالت شرطة برلين في تغريدة عبر تويتر: "للأسف لم يكن أمامنا خيار آخر، والجميع لم يمتثل لشروط الأمان خلال المظاهرة".

ونشرت الشرطة 3 آلاف من أفرادها للسيطرة على الحشود، وأكدت أنها استعدت لعنف محتمل بعد أن دعا نشطاء يعارضون قيود فيروس كورونا متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي في أوروبا لتسليح أنفسهم والتجمع في برلين.

وكانت الشرطة حذرت من الاحتجاج في وقت سابق من الأسبوع الماضي لكن محكمة ألمانية أعطت الضوء الأخضر لتنظيمه.

وتمكنت ألمانيا حتى الآن من إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا بشكل أفضل من العديد من نظيراتها الأوروبية، إذ ساعد إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة على نطاق واسع في الحد من الإصابات والوفيات.

هذا المحتوى من

Asha
الشرطة الألمانية فيروس كورونا التباعد الاجتماعي الكمامات

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