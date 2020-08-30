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كوريا الجنوبية تسجل 299 إصابة جديدة بكورونا

07:16 ص الأحد 30 أغسطس 2020
كوريا الجنوبية تسجل 299 إصابة جديدة بكورونا

كوريا الجنوبية تسجل 299 إصابة جديدة بكورونا

سول - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد إصابة 299 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 16 الفا و 699 حالة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات 323 حالة بزيادة حالتين جديدتين، ووصل معدل الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 64ر1 بالمئة.

وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 138 حالة ليصل إلى 14 الفا و 903 حالات.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا

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