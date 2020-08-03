وزير الصحة الألماني: اختبار كورونا سيُفرض على العائدين من مناطق خطورة هذا الأسبوع

برلين- (د ب أ):

أكد وزير الصحة الألماني ينس شبان أن إلزام الخضوع لاختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالنسبة للعائدين من مناطق خطورة، سيدخل حيز التنفيذ خلال هذا الأسبوع.

ولم يذكر شبان يوما محددا، وقال في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية اليوم الاثنين: "لدينا مسودات أولية... نريد تنسيق الأمر على نحو جيد مع الولايات أيضا، لأن التطبيق سيُجرى على المستوى المحلي في المطارات على سبيل المثال أو في محطات القطارات، لذلك أرى انه من المهم القيام بذلك على نحو جيد".

وشدد شبان على أنه حتى ذلك الحين، سيُطبق على جميع العائدين من المناطق عالية المخاطر الحجر الصحي لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أنه منذ أول أمس السبت أصبح متاحا لجميع العائدين إجراء اختبارات مجانية للكشف عن إصابة محتملة في غضون 72 ساعة من وصولهم إلى ألمانيا، حتى دون ظهور أي علامات على المرض.

وعندما سُئل لماذا لم يتم تطبيق خيار الاختبارات للمسافرين العائدين في وقت سابق، أشار شبان إلى أن الأمر كان يتطلب أولا توفير إمكانات إجراء الاختبار، وقال: "لدينا الآن 2ر1 مليون اختبار يمكننا القيام به كل أسبوع. يُجرى حاليا استغلال نصفهم تقريبا".

ويتوقع شبان زيادة استغلال الاختبارات في الفترة المقبلة، حيث سيخضع لها بجانب العائدين من الخارج المعلمين والتربويين على سبيل المثال، وقال: "أنا متأكد تماما من أننا سنرى زيادة في استغلال الاختبارات خلال الأسابيع المقبلة".