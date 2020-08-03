يطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 248 ألفا حالة والوفيات 35154
روما - (د ب أ):
بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19) في إيطاليا 248 ألفا و70 حالة حتى الساعة 0730 صباح اليوم الاثنين بتوقيت ميلانو، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
ووصل إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا بسبب الفيروس إلى 35154 حالة. في حين تعافى 200 ألف و460 شخصا من المصابين حتى الآن.
ومر نحو 26 أسبوعا تقريبا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إيطاليا.
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