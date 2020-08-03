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جيش الاحتلال يعلن إحباط محاولة زرع عبوات ناسفة على الحدود السورية

12:16 ص الإثنين 03 أغسطس 2020
جيش الاحتلال يعلن إحباط محاولة زرع عبوات ناسفة على الحدود السورية

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

أعلن ‏جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أحباط محاولة زرع عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا جنوب هضبة الجولان، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وقال جيش الاحتلال في بيان اليوم، إنه رصد قوة خاصة نفذت كمينًا في منطقة جنوب هضبة ‎الجولان بالقرب من موقع عسكري خلية مخربين تزرع عبوات ناسفة بالقرب من السياح الحدودي حيث قامت القوة الى جانب طائرة عسكرية بفتح نيرانها نحو الخلية المكونة من ٤ مخربين وأصابتهم، لم تقع إصابات في صفوف قواتنا.

وأكد أن قوة خاصة أطلقت النار على خلية مكونة من 4 أفراد لدى محاولتهم زرع العبوات الناسفة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الحدود السورية إسرائيل هضبة الجولان

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