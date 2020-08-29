الحكومة السودانية ومسار دارفور يوقعان آخر بروتوكول للسلام

جوبا - (د ب أ)

أكملت الحكومة السودانية، وحركات الكفاح المسلح بمسار دارفور، اليوم السبت، التوقيع بالأحرف الأولى على آخر البروتوكولات المتعلقة بملف اتفاق السلام بين الطرفين، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا".

وتم التوقيع اليوم على بروتوكول الترتيبات الأمنية بين الطرفين بفندق كراون بعاصمة جنوب السودان، جوبا.

ووقع نيابة عن الحكومة السودانية اللواء ركن محمد علي صبير، وعن حركة وجيش تحرير السودان قيادة مناوي ابراهيم عبدالله التوم، وعن التحالف السوداني، أحمد عيسى أحمد، وعن تحرير السودان المجلس الانتقالي، عبدالرازق عبدالرحمن، وعن العدل والمساواة، الطاهر حماد ادم، وعن تجمع قوى تحرير السودان، موسى إبراهيم، وعن الوساطة وقع منليك روبن، نائب وزير دفاع جنوب السودان.

كما شهد التوقيع عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، وعضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي، وقيادات الكفاح المسلح بالجبهة الثورية.

الجدير بالذكر أن حركات الكفاح المسلح بمسار دارفور تقدمت بثمانية بروتوكولات متعلقة بطبيعة الأزمة والصراع بدارفور وقد اكتمل التوقيع اليوم على كامل هذه البروتوكولات بمسار دارفور.