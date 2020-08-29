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حلف الناتو يرسل مقاتلات لمرافقة طائرات روسية أثناء مناورات "درع المحيط"

09:18 م السبت 29 أغسطس 2020
حلف الناتو يرسل مقاتلات لمرافقة طائرات روسية أثناء مناورات "درع المحيط"

وزارة الدفاع الروسية

موسكو - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن حلف الناتو أرسل مقاتلاته إلى أجواء خمسة بحار لمرافقة طائرات حربية روسية شاركت في مناورات "درع المحيط 2020".
وقال القائد العام للقوات البحرية في الجيش الروسي نيقولاي يفمينوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/، إن: "مقاتلات الناتو رافقت 10 طائرات "تو-142" مضادة للغواصات حينما كانت تنفذ رحلات مجدولة في إطار مناوراتها فوق بحارالأسود والبلطيق والنرويج وتشوكتشي وبيوفورت وعلى طول طريق البحر الشمالي وفي المياه الدولية بالميحط الهادئ".
وأكد يفمينوف أن الطائرات الروسية لم تنتهك قواعد الطيران الدولية وأن أطقم الطيران العسكري البحري الروسي أكدت استعدادها القتالي لتنفيذ المهمات المحددة لها في أي منطقة من محيطات العالم ومهما كانت الظروف.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت قد، في وقت سابق اليوم، أن مقاتلتين روسيتين من طراز "سو-27" اعترضتا قاذفة استراتيجية تتبع القوات الجوية الأمريكية فوق مياه بحر البلطيق.

هذا المحتوى من

وزارة الدفاع الروسية موسكو روسيا

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