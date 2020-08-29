الرئيس العراقي: العراقيون يتطلعونَ إلى العدالة وسيادة القانون

بغداد - (د ب أ)

دعا الرئيس العراقي برهم صالح مساء اليوم السبت إلى أن تسود الانتخابات البرلمانية في العراق منتصف العام المقبل الثقة بعيدًا عن التلاعب والتزوير.

وقال صالح في خطاب متلفز، بمناسة إحياء العراقيون ليلة العاشر من المحرم ذكرى استشهاد الامام الحسين حفيد الرسول الكريم، إن "الإمام الحسين رمزٌ للتحررِ والتعايشِ السلمي والتصالحِ مع الذات، فهو جامعُ الجميع، لا يقفُ عند مذهبٍ أو طائفة أو قومية، وقد تحوّل من شخصيةٍ ثائرةٍ إلى شاخصٍ لكل الثوار ومن إنسانٍ مؤمنٍ إلى رمزٍ للإيمان، ومن رجلٍ مصلحٍ إلى رمز للإصلاح".

وأضاف الرئيس العراقي أن "العراقيينَ بعد معاناةٍ طويلة وحرمانٍ مديدٍ يتطلعونَ إلى العدالة وسيادة القانون، وإنهاء الفساد وتأمين الحياةِ الحرةِ الكريمة، يتطلعون إلى ترسيخِ مرجعية الدولة المقتدرة ذات السيادة الكاملة غير منقوصة والمحتكمة إلى الدستور والقانون".

وأوضح صالح: "لابدَّ من تلبيةِ الاستحقاق الوطني في الإصلاح، وذلك من خلال الاحتكامِ إلى الشعب في انتخاباتٍ مبكرة و التي يجب أن تكونَ في أجواء تسودُها الثقةُ بعيداً عن التلاعب والتزوير".