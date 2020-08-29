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بعد معاهدة التطبيع..الإمارات تُصدر مرسومًا بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل

10:42 ص السبت 29 أغسطس 2020
بعد معاهدة التطبيع..الإمارات تُصدر مرسومًا بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات

وكالات:

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، السبت، مرسوما بإلغاء القانون الاتحادي في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك بعد توقيع معاهدة التطبيع، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".

ويأتي المرسوم بالقانون الجديد ضمن جهود الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي.

ويمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته، وفق "وام".

كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها.

قانون مقاطعة اسرائيل الإمارات خليفة بن زايد التطبيع

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