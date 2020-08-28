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استمرار اعتقال محتجز يمني ينتمى لتنظيم القاعدة في جوانتانامو

11:20 م الجمعة 28 أغسطس 2020
استمرار اعتقال محتجز يمني ينتمى لتنظيم القاعدة في جوانتانامو

تنظيم القاعدة

واشنطن - (د ب أ):
يستمر احتجاز رجل أعمال يمني في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج جوانتانامو بكوبا، بعدما خسر استئنافه اليوم الجمعة في دائرة محاكم واشنطن العاصمة ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
وقالت المحكمة في رأي من جانب القاضي نيومي راو إن عبدالسلام علي عبدالرحمن معروف أنه من أتباع تنظيم القاعدة عندما فقد أثره عام 2002، وأن القوات الأمريكية في عام 2004 احتجزته ووضعته في جوانتانامو.
وقال عبد السلام إن الرئيس الأمريكي يفتقر إلى سلطة احتجازه بموجب تصريح استخدام القوة العسكرية وقانون تفويض الدفاع الوطني، وأن حقوقه في الإجراءات القانونية قد انتهكت عندما رفضت محكمة المقاطعة الاتحادية الإفراج عنه.
وقالت المحكمة إن تصريح استخدام القوة العسكرية يسمح للرئيس باعتقال أي شخص "يدعم بشكل رئيسي" القاعدة. وأضافت أن معيار الدعم الجوهري لا يشمل فحسب الأشخاص الذين كانوا بشكل فعلي يشكلون جزءا من قوات عدو، أو يتطلب انخراط مباشر في أعمال عدائية، كما يزعم عبد السلام.

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